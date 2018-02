Gute Pflege geht anders: Prüfer finden viele Mängel

Morgens um fünf Uhr in einem Pflegeheim, irgendwo in Deutschland: Die Prüfer der Krankenkassen kommen unangekündigt, und sie kommen auch zu Zeiten, wo in vielen Einrichtungen die Personalnot besonders spürbar ist. Am Ende der Nachtschicht zum Beispiel. „Wir hatten schon Fälle, bei denen keine...