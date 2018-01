Bundespolizei nimmt bei Razzia mutmaßliche Schleuser fest

Berlin Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Morgen in mehreren Bundesländern gegen einen Schleuserring vorgegangen und hat drei Männer festgenommen. Sie sollen im großen Stil Menschen mit Lastwagen über die Balkanroute nach Deutschland gebracht haben, heißt es von der Bundespolizei. Beamte durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume in Berlin, Sachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Zwei Verdächtige wurden in Berlin, einer im sächsischen Bad Muskau festgenommen. Mehr als 200 Beamte waren im Einsatz.

