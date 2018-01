Russland-Affäre – Donald Trump will unter Eid aussagen

US-Präsident Donald Trump sieht einem Gespräch mit Sonderermittler Robert Mueller über die sogenannte Russland-Affäre mit Freuden entgegen. Das sagte Trump am Mittwoch vor Reportern in Weißen-Haus, wie US-Medien am Mittwoch berichteten. „Ich freue mich darauf. Ich würde es sogar unter Eid tun“,...