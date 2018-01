Tag der Entscheidung: SPD stimmt über GroKo-Verhandlungen ab

Bonn Jetzt wird es ernst: Die SPD stimmt heute bei einem Parteitag in Bonn darüber ab, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit der Union einsteigt. Die SPD-Spitze wirbt seit Tagen eindringlich für ein Ja der Delegierten. Und will jetzt möglicherweise den Gegnern einer weiteren Groko entgegenkommen und Zugeständnisse machen. Die mächtigen Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Hessen fordern konkrete Zielvorgaben für die Verhandlungen mit CDU und CSU. Die Antragskommission beschäftige sich damit, sagte Parteichef Martin Schulz.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder