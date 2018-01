Große Koalition müsste in Zukunft mehr „Gedöns“ wagen

Es ist ziemlich genau 20 Jahre her, dass der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) den langen Namen des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem Interview mit „Familie und Gedöns“ abgekürzt hat. Tatsächlich war damals der Stellenwert von „weichen Themen“ so gering wie...