FDP an Heilige Drei Könige: Was nun, kleine Partei?

Tiefer Fall, zäher Aufstieg, glanzvolles Comeback – und dann ein nächtlicher Rückzug, der ein ganzes Land ins Ungewisse stürzt: Wäre die Geschichte der FDP eine TV-Serie, so hätte sich Christian Lindner den Preis für den besten Cliffhanger gesichert, den Nervenkitzler am Episodenende. Doch was...