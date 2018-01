Christine Lüders fordert Lohnauskunftsrecht für alle Beschäftigten

Was verdient mein Kollege? Diese Frage wird in vielen deutschen Unternehmen als Betriebsgeheimnis bewahrt. Damit ist nun Schluss – zumindest in einigen Firmen. Vom 6. Januar an erhalten Mitarbeiter in größeren Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten ein Auskunftsrecht darüber, was ihre...