Bericht: Bundeswehr bucht ADAC-Hubschrauber für Flugstunden

Weil die Hubschrauberflotte der Bundeswehr inzwischen zum alten Eisen gehört, trainieren die Piloten einem „Spiegel“-Bericht zufolge künftig auch in ADAC-Hubschraubern. Das Verteidigungsministerium habe am vergangenen Dienstag per Vertrag für rund 21 Millionen Euro 6500 Flugstunden beim...