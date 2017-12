Karlsruhe: Mutmaßlicher IS-Terrorist festgenommen: Anschlag geplant?

Spezialkräfte der Polizei haben in Karlsruhe einen Mann festgenommen, der die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt und in der Stadt einen Anschlag geplant haben soll. Einer Mitteilung des Generalbundesanwalts zufolge wollte Dasbar W. einen ähnlichen Anschlag wie zuvor in Nizza oder Berlin...