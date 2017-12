Trump erfreut über Verabschiedung von Steuerreform im Senat

Washington US-Präsident Donald Trump hat erfreut auf die Verabschiedung der Steuerreform im US-Senat reagiert. Der Senat habe die größte Steuersenkung in der Geschichte beschlossen, schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Gesetzentwurf der Republikaner hatte die zweite Kammer zuvor passiert. Nun muss das Repräsentantenhaus am Mittwochmorgen erneut darüber abstimmen. Es gilt aber als sicher, dass die Kammer das Paket erneut beschließt. Trump kündigte für diesen Fall eine Pressekonferenz an.

