Oxfam: Sieben Millionen Menschen im Jemen droht Hungersnot

Im Jemen droht laut humanitären Helfern eine Hungersnot mit mehr als sieben Millionen Opfern. Nur ein Drittel der benötigten Nahrungsmittel erreiche die Menschen in den stark umkämpften Teilen des arabischen Landes, heißt es in einem Bericht des Hilfswerks Oxfam, der in Berlin veröffentlicht wurde....