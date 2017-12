Gedenken an Terror am Breitscheidplatz – Mahnmal vorgestellt

Gedenken an Terror – Mahnmal vorgestellt

Am ersten Jahrestag des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz ist an der Gedächtniskirche ein Mahnmal für die Terroropfer eingeweiht worden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm an dem symbolischen Akt teil.

Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS