WM Inside - Der Expertentalk: Strunz über das Spanien-Spiel

Klappt es doch noch mit dem Achtelfinale bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft? Durch die gute Leistung beim 1:1 gegen Spanien am Sonntagabend ist der Optimismus wieder gewachsen. Deutschland glich kurz vor dem Ende durch Niclas Füllkrug aus, es war ein verdientes Resultat. Nun müssen am letzten Spieltag die Hausaufgaben gegen Costa Rica erledigt werden und Spanien möglichst gegen Japan punkten.

WM Inside - Der Expertentalk mit Thomas Strunz

In unserer neuen Ausgabe unseres Podcasts "WM Inside - Der Expertentalk" sprechen wir in unserer aktuellen Folge über die Eindrücke von der deutschen Nationalmannschaft und beleuchten natürlich auch noch einmal das Duell gegen Spanien. Funke-Sportchef Peter Müller diskutiert mit Moderator Timo Düngen und dem ehemaligen Nationalspieler Thomas Strunz, der sich aus Spanien zum Gespräch dazuschaltet. Strunz absolvierte 41 Länderspiele für den DFB zwischen 1990 und 1999. Ebenfalls im Podcast zu Gast: Unser WM-Reporter Kai Schiller, der gegenwärtig in Katar weilt.

Sie können den Podcast „WM Inside – Der Expertentalk“ direkt hier im Player im Artikel oder in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone hören, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Einfach „WM Inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Neuer Podcast nimmt die WM in Katar in den Fokus

Der neue Podcast „WM Inside“ liefert Hintergründe, Analysen und Eindrücke aus erster Hand von unseren FUNKE-Reportern aus Katar. Vor Turnierstart ordnet das WM-Inside-Team das Turnier nicht nur politisch ein, wir blicken auch auf die Vorbereitungen der deutschen Mannschaft und der anderen Teams. Von unserem WM-Studio in Essen aus diskutieren unsere Moderatoren mit Reportern, FUNKE-Fußballexperten und prominenten Gästinnen und Gästen. Mit Beginn des Turniers analysieren wir die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft.

