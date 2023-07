Mutmach-Podcast: Pink ohne Rad, Berlin ohne Macron und zu viel Nazi-Porno

Die Normalisierung des Bösen, BEA statt BER, Dachkartoffeln in Barcelona und ein Trip nach Masuren – im Mutmachpodcast von Funke liefern die stolzen Abi-Eltern Suse und Hajo Schumacher wieder Wichtiges, Witziges und Wirres. Was bedeutet Frankreichs Revolte für Deutschland? Ist Braun das neue Normal? Absage von Macron. Journalisten, die den Medien erntfliehen. Hat die BEA das Zeug zur nächsten Berliner Skandalgeschichte? Erst das Abi, dann der Hund? Singvogelkrise in Indonesien und Tricksereien mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos weiß, was diese Woche wichtig wird. Folge 592.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

