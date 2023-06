Du bist meine Heimat, Schatz!

Home is where the heart is – aber ist das wirklich so einfach? Im Mutmachpodcast von Funke nähern sich Suse und Hajo Schumacher einem ebenso mächtigen wie schwer zu fassenden Empfinden. Was ist Heimat? Orte, Gerüche, Identität? Oder Nostalgie, Romantik, Verklärung? Wie definiert sich Heimat? Was bedeutet Heimatverlust? Was lehrt die Serie „White Lotus“ über die Suche nach Heimat? Wieviel Heimat gab die DDR? Verlieren wir in unseren hyperaktiven Zeiten unsere innere Heimat? Und was hat das alles mit einer Reise nach Masuren zu tun? Plus: Läßt sich ohne Heimat glücklich leben? Folge: 591

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

