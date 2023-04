Süßer Sadismus: Machtkämpfe in der Partnerschaft

Krise, Stress, Erschöpfung – wie soll man da noch sachlich bleiben? Machtkämpfe in Beziehungen sind normal. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Suse und Hajo Schumacher weisen im Mutmachpodcast von Funke neue Wege aus dem subtilen Sadismus, der sich in vielen Partnerschaften ausgebreitet hat: Sind Frauen immer emotional und Männer lieber technisch?

Wie kommen wir raus aus den patriachalen Mustern unserer Eltern? Wieviel Kritik verträgt der Partner? Wieviel Nähe braucht eine Beziehung? Kann Olaf Scholz über Gefühle sprechen? Von Heldenmythen und Pavianen. Das Gift des Genörgels. Die Heilkraft der Berührung. Should I stay or should I go? Warum es immer richtig ist, sich Zeit zu nehmen, das Handy wegzulegen und Gemeinsamkeiten zu betonen. Plus Zauberfrage, die immer hilft: Was kann ich für Dich tun, damit es Dir besser geht? Folge: 564.