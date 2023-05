42 Jan Peters | Über seine Tipps und Ratschläge im Arbeitsrecht

Folge 42 - New Work Now

Ihr konntet Eure Fragen zum Thema Arbeitsrecht stellen und endlich ist die Folge da! Heute nimmt Euch Experte Jan Peters mit in sein Tätigkeitsfeld: das Arbeitsrecht. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für diesen Bereich und ist seit über einem halben Jahr bei FRAHM KUCKUCK beschäftigt. Antworten auf Eure Fragen wie „Muss ich meiner:m Arbeitgeber:in mitteilen, dass ich in Psychotherapie bin?“ oder „Wie kann man das Thema Remote Work rechtlich angehen?“ werden beantwortet. Gleichzeitig erhaltet ihr Einblicke, was Start-ups während der Gründungsphase beachten sollten und wie sich New Work auf das Arbeitsrecht auswirkt. Das ist aber noch längst nicht alles. Also unbedingt reinhören!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

Produziert von der FUNKE Mediengruppe.