Mit einem unverdächtigen Facebook-Post geriet Lars Henrik Gass, Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage, in das brutale Mahlwerk der Empörungsrituale. Sein ernüchterndes Fazit: „Zu lange wurde jeder Blödsinn hingenommen.“ Inzwischen erobern rechtsextreme Methoden Kultur und Wissenschaft. Mit Hajo Schumacher spricht Gass über zerbrochene Freundschaften, über den Konformitätsdruck der Kulturszene, über Antisemitismus als Aufenthaltsgenehmigung und die Einsamkeit inmitten des Shitstorms. Unsere Themen: Die überforderte Ministerin Stark-Watzinger. Das Prinzip Klassenkeile. Anonyme Briefe, Raunen und Stigmatisieren als Waffen im Kampf um Fördergeld. Stochastischer Stigmatismus. Mehr fragen, weniger antworten, genauer denken. Plus: Was ist dran an Enzensbergers These vom molekularen Bürgerkrieg? Folge 768.

