Wie fühlt es sich an, im Flecktarn und mit Gewehr im Arm? Sind Frauen nur dann wirklich gleichberechtigt, wenn sie gleich sind? Und dann genau so zum Militär eingezogen werden können wie Männer? Verteidigungsminister Boris Pistorius träumt davon, dass Deutschland “kriegstüchtig“ wird. Dazu braucht er ganz viele Soldaten - und auch Soldatinnen. Und schon wird sie heftig geführt, die Debatte um eine Wehrplicht für alle. Sollen auch Frauen künftig in der Bundeswehr dienen müssen? Feministinnen sind sich in vielem einig, bei dieser Frage allerdings nicht. Wenn wir gleichberechtigt sein wollen, müssen wir auch unseren Beitrag zur Landesverteidigung leisten - sagen die einen. Keine Wehrpflicht für Frauen, solange es ein gender-care-gap, gender-pay-gap, gender-pension-gap gibt - sagen die anderen. Bevor Frauen Zeit beim Bund verbringen, sollen Männer doch erstmal verpflichtend in Elternzeit gehen. Meine Haltung zu dieser Frage ist ziemlich klar - unterscheidet sich allerdings deutlich von der meiner Gesprächspartnerin, die ich zu diesem Thema eingeladen habe. Agnieszka Brugger ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen und Mitglied im Verteidigungsauschuss. Was sie von der Wehrpflicht für Frauen hält und ob sie selbst Soldatin werden würde, erfahrt ihr in der 9. Folge von Mikas Matrix. Kommt her, hört rein, seid dabei! Die Audiodatei über Frauen in der Bundeswehr hat mir die Bundeswehr freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Aus rechtlichen Gründen ist die Datei mit einer anderen Musik unterlegt als das Original. Das Video der Bundeswehr findet Ihr bei youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YtsmAAES3xc Das digitale Magazin DEINE KORRESPONDENTIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Unter www.deine-korrespondentin.de könnt ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder euch für den Newsletter anmelden. In der 9. Folge von Mikas Matrix berichtet Ellen Rudnitzki aus Istanbul. Sie ist freie Journalistin und Filmemacherin. Seit 20 Jahren arbeitet sie außerdem als Psychoanalytikerin mit eigener Praxis. ellenrudnitzki@gmx.de Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen mit dem Slogan „Let's Change the Picture!“

Wie fühlt es sich an, im Flecktarn und mit Gewehr im Arm? Sind Frauen nur dann wirklich gleichberechtigt, wenn sie gleich sind? Und dann genau so zum Militär eingezogen werden können wie Männer?

Verteidigungsminister Boris Pistorius träumt davon, dass Deutschland "kriegstüchtig" wird. Dazu braucht er ganz viele Soldaten - und auch Soldatinnen. Und schon wird sie heftig geführt, die Debatte um eine Wehrplicht für alle. Sollen auch Frauen künftig in der Bundeswehr dienen müssen?

Feministinnen sind sich in vielem einig, bei dieser Frage allerdings nicht. Wenn wir gleichberechtigt sein wollen, müssen wir auch unseren Beitrag zur Landesverteidigung leisten - sagen die einen. Keine Wehrpflicht für Frauen, solange es ein gender-care-gap, gender-pay-gap, gender-pension-gap gibt - sagen die anderen. Bevor Frauen Zeit beim Bund verbringen, sollen Männer doch erstmal verpflichtend in Elternzeit gehen.

Meine Haltung zu dieser Frage ist ziemlich klar - unterscheidet sich allerdings deutlich von der meiner Gesprächspartnerin, die ich zu diesem Thema eingeladen habe. Agnieszka Brugger ist stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen und Mitglied im Verteidigungsauschuss. Was sie von der Wehrpflicht für Frauen hält und ob sie selbst Soldatin werden würde, erfahrt ihr in der 9. Folge von Mikas Matrix.

Kommt her, hört rein, seid dabei!