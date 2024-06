Gerade an heißen Sommertagen fühlt sich die Luft in der Stadt richtig schwer an, man riecht und spürt bei jedem Atemzug förmlich die Abgase und andere Verschmutzungen 😶‍🌫️ Wir schauen uns genauer an, welche Schadstoffe eigentlich in der Luft schweben, woher sie stammen und welche Wirkung sie auf uns und die Natur haben 😮‍💨 Im Interview sprechen wir mit Landschafts- und Gartenarchitekt Til Genrich darüber, wie wir mit grüner Infrastruktur unsere Luft verbessern können. Mehr zum Thema: • Kurzinfo Luftreinhaltung des BMUV: https://tinyurl.com/luftreinhaltung • Luftdaten des Umweltbundesamts: https://tinyurl.com/UBA-luftdaten • NDR Doku “Feinstaub und Co.: Wie dreckig ist unsere Luft?”: https://youtu.be/GfXxIqlyin8 Til bietet auch Gartenplanungen für Privatpersonen an – so könnt ihr unter anderem die Luft ein bisschen verbessern 💚 Infos unter: https://www.selbstfairsorger-garten.de/beratungen _________________________________ Wir empfehlen die Grünland-Episoden: #81 “Das große Problem der kleinen Partikel – Mikroplastik“: https://tinyurl.com/gruenland081 #76 “Mit der Natur durchs Jahr – Der phänologische Kalender“: https://tinyurl.com/gruenland076 _________________________________ Unser Jubiläumsangebot im Abo: 3 E-Paper Ausgaben für 5 € + 5 € Gutschein geschenkt - jetzt sichern unter www.landidee.de/100 _________________________________ GRÜNFUTTER Buch “Miese Krise. Alles, was du über den Klimawandel wissen musst” (Katapult Verlag): https://tinyurl.com/katapult-miese-krise Kritischer Klimajournalismus von @nachhaltig.kritisch: www.instagram.com/nachhaltig.kritisch GOOD NEWS EU verschärft Regeln für chinesischen Online-Anbieter Temu: https://tinyurl.com/scharfe-regeln-temu UPDATE Die Ergebnisse des “Guten Rats”: https://guterrat.info/die-ergebnisse/ _________________________________ Besucht uns auch gerne auf Instagram unter @gruenland_podcast Für Anregungen oder Themenwünsche schreibt uns einfach eine Mail an: gruenland@funkemedien.de Datenschutzerklärung: www.landidee.info/datenschutz Schaut auch gerne in unsere LandIDEE-Hefte für noch mehr grüne Tipps und Inspiration: www.landidee.de

Gerade an heißen Sommertagen fühlt sich die Luft in der Stadt richtig schwer an, man riecht und spürt bei jedem Atemzug förmlich die Abgase und andere Verschmutzungen 😶‍🌫️

Wir schauen uns genauer an, welche Schadstoffe eigentlich in der Luft schweben, woher sie stammen und welche Wirkung sie auf uns und die Natur haben 😮‍💨

Im Interview sprechen wir mit Landschafts- und Gartenarchitekt Til Genrich darüber, wie wir mit grüner Infrastruktur unsere Luft verbessern können.

Mehr zum Thema:

• Kurzinfo Luftreinhaltung des BMUV: https://tinyurl.com/luftreinhaltung

• Luftdaten des Umweltbundesamts: https://tinyurl.com/UBA-luftdaten

• NDR Doku “Feinstaub und Co.: Wie dreckig ist unsere Luft?”: https://youtu.be/GfXxIqlyin8

Til bietet auch Gartenplanungen für Privatpersonen an – so könnt ihr unter anderem die Luft ein bisschen verbessern 💚 Infos unter: https://www.selbstfairsorger-garten.de/beratungen

GRÜNFUTTER

Buch “Miese Krise. Alles, was du über den Klimawandel wissen musst” (Katapult Verlag): https://tinyurl.com/katapult-miese-krise

Kritischer Klimajournalismus von @nachhaltig.kritisch: www.instagram.com/nachhaltig.kritisch

GOOD NEWS

EU verschärft Regeln für chinesischen Online-Anbieter Temu: https://tinyurl.com/scharfe-regeln-temu

UPDATE

Die Ergebnisse des “Guten Rats”: https://guterrat.info/die-ergebnisse/

