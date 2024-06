Mein heutiger Gast ist Paula Lambert, die als Deutschlands bekannteste Sex-Expertin und Beziehungsberaterin gilt. Mit ihren Büchern, Kolumnen und Podcasts hat sich Paula über die Jahre eine ebenso große wie treue Fangemeinde aufgebaut. Jetzt ist Paula, die eigentlich Susanne Frömel heißt, in Bülent Ceylans Wissens-Comedy-Show „Babbel Net!“ als Expertin zum Thema Fetisch zu sehen (ARD-Mediathek, ab dem 27. Juni um 18.00 Uhr). Zudem wird sie ab dem 15. September mit der Show „S@x Education – Die lustigste Gruppentherapie der Welt“ durch Deutschland touren. Wir sprechen über offene Beziehungen, Dreier-Sex, Selbstakzeptanz, besonders ungewöhnliche Sex-Fetische und wir versuchen zu klären, wie verklemmt oder offen die Gesellschaft heute ist, warum Frauen anders Sex haben als Männer und ob wir Menschen wirklich für Monogamie gemacht sind. Paula Lambert verrät, wie sie die bislang tiefste Krise ihres Lebens bewältigt hat, warum bei ihr in der Familie fast nur noch englisch gesprochen wird, wieso eine Psychotherapie für sie eines der größten Geschenke ist, das wir uns selbst machen können und sie trotz ihrer kommunikativ-quirligen Art eigentlich eine sehr introvertierte Frau ist. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig! Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Paula Lambert!

Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Paula Lambert!