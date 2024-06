Mit „So fühlt sich Krieg an“ nimmt der erfahrene Kriegsreporter Jan Jessen die Hörerinnen und Hörer mit in die Krisengebiete der Welt. Ob in der Ukraine, im Jemen, im Irak oder im Konflikt zwischen Israel und der Hamas – Jan bringt die Geschichten der Menschen, die im Schatten des Krieges leben, direkt zu Ihnen. Es sind Geschichten, die einen so nah ran bringen, wie es sonst fast niemand schafft. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen. Begleiten Sie Jan Jessen auf seinen Reisen und erleben Sie, wie sich Krieg wirklich anfühlt. Jan Jessen ist Politikchef und Journalist der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. +++ Haben Sie Feedback oder Fragen an Jan Jessen? Dann schreiben Sie uns an ukraine@funkemedien.de Folgen Sie unserem Podcast kostenlos in ihrer liebsten Podcast-App, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und Deezer. "So fühlt sich Krieg an" ist ein Podcast der NRZ im Auftrag der FUNKE Mediengruppe. ------------------ Impressum: https://www.nrz.de/nrz-info/nrz-impressum-kontakt-id2164741.html

