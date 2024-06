...aber Olaf Scholz nicht Nationalspieler. Kontra K peitscht Nagelsmanns Jungs an. Alles Gute, Malu Dreyer. Gouda mit Erdbeer-Konfitüre. Suse, Paul und Hajo Schumacher starten mit Witzigem, Wichtigem uind Wirrem in eine spannende EM-Woche. Unsere Themen: Friedrich Merz im Eurofighter. Tomatensamen-Startup. Bodo Wartke und der eklektische Klempner. Fleisch zu Beton. Seetang und Aminosäuren. Kontaktschuld bei Milei? Imker tragen Gucci. Vorbild Coldplay. Plus: Fußballreporterin Suse eskaliert live. Folge 765.

Termine:

24.6. Osterholz-Scharmbeck. Nur der Tod ist schneller. Krimilesung mit Hajo und Michael Meisheit.

25.6. Bremen. Nur der Tod ist schneller. Krimilesung mit Hajo und Brooks.

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

