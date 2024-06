G7 und die trojanische Meloni. Schuhkenner Pistorius. Warum die EM zum Kulturkampf wird. Sommermärchen alternativlos. Paul und Hajo Schumacher starten mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche.

G7 und die trojanische Meloni. Schuhkenner Pistorius. Warum die EM zum Kulturkampf wird. Sommermärchen alternativlos. Paul und Hajo Schumacher starten mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Unsere Themen: Dürfen Kicker den Starfrisör kommen lassen? Wachsendes Unsicherheitsgefühl der Jungen. Fanmeilenwucher: 13 Euro für Curry/Pommes. Ist Nagelsmanns Mannschaft weiter als das Land? Taylor Swift macht Kirche voll. Lieber bekiffte oder betrunkene Fußballfans? Babyhippo und Kastengraubrot. Post vom Kanzler. Ewiges Freilos für Schotten und Madonnas Klobrillen. Die Magie des Zaunkönigs. Das Elend mit verschränkten Photonen und Sidechaincompression. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche - außer Fußball - wichtig wird. Folge 763.

Literaturempfehlungen:

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen