An Selbstbewusstsein mangelt es Ralf Frenzel nicht, an guten Weinen ebensowenig. Der Mehrheitsanteilseigner der Weingüter Wegeler an Rhein und Mosel bringt uns zum 40. Geburtstag des legendären Riesling “Geheimrat J“ drei Jahrgänge aus 10 Jahren mit: 16:26 Geheimrat J, Weingüter Wegeler 2021 29:00 Geheimrat J, Weingüter Wegeler 2016 39:10 Geheimrat J, Weingüter Wegeler 2011 Ist das noch zu toppen? Für Axel schon, mit dem vierten Wein: 58:00 Berg Rottland Riesling Spätlese 2014 Das Paket mit den vier Weinen ist erhältlich unter www.hawesko.de/vierflaschen

An Selbstbewusstsein mangelt es Ralf Frenzel nicht, an guten Weinen ebensowenig. Der Mehrheitsanteilseigner der Weingüter Wegeler an Rhein und Mosel bringt uns zum 40. Geburtstag des legendären Riesling "Geheimrat J" drei Jahrgänge aus 10 Jahren mit:

16:26 Geheimrat J, Weingüter Wegeler 2021

29:00 Geheimrat J, Weingüter Wegeler 2016

39:10 Geheimrat J, Weingüter Wegeler 2011

Ist das noch zu toppen? Für Axel schon, mit dem vierten Wein:

58:00 Berg Rottland Riesling Spätlese 2014

Das Paket mit den vier Weinen ist erhältlich unter www.hawesko.de/vierflaschen