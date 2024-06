Zu Gast in der heutigen Folge ist Jesse Ehlers. Er ist Busfahrer und IT-Administrator bei der BSVG. Als „Captain Jet“ ist er außerdem als Tech-House DJ in den Klubs und Festivals der Region unterwegs und zeigt Einblick hinter die Kulissen der Braunschweiger Verkehrs GmbH bei Tiktok. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, ob wirklich alle Busfahrer bei der BSVG Manni bzw. Manfred heißen, was die Menschen am häufigsten im Bus verlieren und wo das landet und was DJs und Busfahrer gemeinsam haben. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und eine Bewertung bei eurem Streaming-Dienst zu hinterlassen, wenn ihr uns supporten wollt. Jetzt aber viel Spaß mit Yes BS.

Schreibt uns bei Yes BS auf Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/

Spotify-Playlist: https://tinyurl.com/y86kk8rc

Jesse Ehlers auf Instagram: https://www.instagram.com/captn.jet/

Jesse Ehlers auf Tiktok: https://www.tiktok.com/@captain.jet/video/7203415633709550854