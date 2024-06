Was ist los mit der Generation Z? Wieso können Nazis bei ihr punkten? Sind Demokratie, Klimakrise und Frauenrechte für Junge kein Thema? Und die Grünen nicht mehr cool? Warum lassen sich junge Frauen sehr viel seltener von den Rechten einfangen als junge Männer? Und gehören Pflanzen und Tiere ins Parlament? Europa hat gewählt und viele ältere Zeitgenossen sind mal wieder überzeugt: Die Gen Z tickt nicht sauber. Doch Céline Weimar-Dittmar weiß es besser. Mit 25 gehört sie selbst zu der Generation, die so gern gebasht wird - und das hat sie gründlich satt: „Was denkt Ihr denn? Junge Leute sind doch Teil dieser Gesellschaft. Warum sollten sie nicht rechts wählen, wenn das ganze Land nach rechts rückt? Man muss Ihnen andere Angebote machen, die auch auf sie zugeschnitten sind.“ Céline ist freie Journalistin und Autorin. Sie war die kreative Leiterin eines Europawahlprojektes, das sich dafür eingesetzt hat, möglichst viele junge Menschen an die Wahlurne zu bekommen. Ihr Arbeitsschwerpunkt sind die Klimakrise und damit zusammenhängende Gerechtigkeitsfragen. Deshalb hat sie auch über sechs Monate die Klimaaktivist:innen der letzten Generation begleitet. In der 8. Folge von Mikas Matrix rede ich mit Céline über Wähler:innen der Generation Z, warum junge Frauen eine andere politische Sicht auf die Welt haben als junge Männer und wieso die Aufregung der Älteren etwas Verlogenes hat. Kommt her, hört rein, seid dabei! • Das digitale Magazin DEINE KORRESPONDENTIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Unter www.deine-korrespondentin.de könnt ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder euch für den Newsletter anmelden. In der 8. Folge von Mikas Matrix berichtet Sarah Tekath aus Amsterdam, wo sie seit 2014 lebt. stekath@gmx.net Und den Link zur Wasser-Petition der niederländische Organisation Simavi findet Ihr hier: https://secure.simavi.nl/stopseksvoorwater/ • Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen mit dem Slogan „Let's Change the Picture!“

Was ist los mit der Generation Z? Wieso können Nazis bei ihr punkten? Sind Demokratie, Klimakrise und Frauenrechte für Junge kein Thema? Und die Grünen nicht mehr cool? Warum lassen sich junge Frauen sehr viel seltener von den Rechten einfangen als junge Männer? Und gehören Pflanzen und Tiere ins Parlament?

Europa hat gewählt und viele ältere Zeitgenossen sind mal wieder überzeugt: Die Gen Z tickt nicht sauber. Doch Céline Weimar-Dittmar weiß es besser. Mit 25 gehört sie selbst zu der Generation, die so gern gebasht wird - und das hat sie gründlich satt: „Was denkt Ihr denn? Junge Leute sind doch Teil dieser Gesellschaft. Warum sollten sie nicht rechts wählen, wenn das ganze Land nach rechts rückt? Man muss Ihnen andere Angebote machen, die auch auf sie zugeschnitten sind.“

Céline ist freie Journalistin und Autorin. Sie war die kreative Leiterin eines Europawahlprojektes, das sich dafür eingesetzt hat, möglichst viele junge Menschen an die Wahlurne zu bekommen. Ihr Arbeitsschwerpunkt sind die Klimakrise und damit zusammenhängende Gerechtigkeitsfragen. Deshalb hat sie auch über sechs Monate die Klimaaktivist:innen der letzten Generation begleitet.

In der 8. Folge von Mikas Matrix rede ich mit Céline über Wähler:innen der Generation Z, warum junge Frauen eine andere politische Sicht auf die Welt haben als junge Männer und wieso die Aufregung der Älteren etwas Verlogenes hat.

Kommt her, hört rein, seid dabei!

• Das digitale Magazin DEINE KORRESPONDENTIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Unter www.deine-korrespondentin.de könnt ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder euch für den Newsletter anmelden.

In der 8. Folge von Mikas Matrix berichtet Sarah Tekath aus Amsterdam, wo sie seit 2014 lebt. stekath@gmx.net

Und den Link zur Wasser-Petition der niederländische Organisation Simavi findet Ihr hier: https://secure.simavi.nl/stopseksvoorwater/

• Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen mit dem Slogan „Let's Change the Picture!“