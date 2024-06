Luna war schon immer davon überzeugt: Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Als sich ihr Freund damals von ihr getrennt hat, hat ihr dieser Glaubenssatz geholfen, mit dem Schmerz umzugehen, ihn irgendwie im Kontext Leben einzusortieren. Mit und nach der Trennung hat Luna viel über sich, ihre Beziehung und die Art und Weise, wie Wunden heilen, gelernt. In Folge #50 des funky-Jugendpodcasts „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Emely Hofmann mit der Content-Creatorin Luna darüber, wie sie die Trennung erlebt hat und was ihr in den schwersten Phasen geholfen hat. Ob Lunas Geschichte auch noch ein Happy End gefunden hat? Das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Hören! „Wie wir fühlen“ ist ein Projekt von jungen Menschen für junge Menschen. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert uns gerne auf eurer Lieblingsplattform oder hinterlasst uns eine Bewertung. Vielen Dank für euren Support! Du befindest dich zur Zeit in einer mentalen Krise und hast das Gefühl, Hilfe zu benötigen? Die Nummer gegen Kummer für Jugendliche bietet dir Unterstützung. Mehr Infos findest du hier: www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/kinder-und-jugendtelefon Alle Folgen „Wie wir fühlen“ hört ihr hier: www.funky.de/podcast Mehr über Luna erfahrt ihr auf ihrem Kanal: www.instagram.com/lulunashka

Luna war schon immer davon überzeugt: Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Als sich ihr Freund damals von ihr getrennt hat, hat ihr dieser Glaubenssatz geholfen, mit dem Schmerz umzugehen, ihn irgendwie im Kontext Leben einzusortieren. Mit und nach der Trennung hat Luna viel über sich, ihre Beziehung und die Art und Weise, wie Wunden heilen, gelernt. In Folge #50 des funky-Jugendpodcasts „Wie wir fühlen“ spricht Moderatorin Emely Hofmann mit der Content-Creatorin Luna darüber, wie sie die Trennung erlebt hat und was ihr in den schwersten Phasen geholfen hat. Ob Lunas Geschichte auch noch ein Happy End gefunden hat? Das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Hören!

„Wie wir fühlen“ ist ein Projekt von jungen Menschen für junge Menschen. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert uns gerne auf eurer Lieblingsplattform oder hinterlasst uns eine Bewertung. Vielen Dank für euren Support!

Du befindest dich zur Zeit in einer mentalen Krise und hast das Gefühl, Hilfe zu benötigen? Die Nummer gegen Kummer für Jugendliche bietet dir Unterstützung. Mehr Infos findest du hier: www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendberatung/kinder-und-jugendtelefon

Alle Folgen „Wie wir fühlen“ hört ihr hier: www.funky.de/podcast

Mehr über Luna erfahrt ihr auf ihrem Kanal: www.instagram.com/lulunashka