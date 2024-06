Daniel Brühl über "Becoming Karl Lagerfeld". Plus: "The Acolyte", "The Boys S4"

Daniel Brühl über "Becoming Karl Lagerfeld". Plus: "The Acolyte", "The Boys S4" 50 Min

Jeden Tag starten neue Serien und jeden Monat ein neuer Streaminganbieter. Ganz ehrlich: Blickst Du noch durch? ALL YOU CAN STREAM erleichtert Dir jetzt Dein Streamingleben. Mit dem Podcast der Zeitschriften TV DIGITAL und STREAMING verpasst Du garantiert keines der kommenden Highlights mehr. Wir sprechen mit Stars und Machern, liefern spannende Hintergrundinfos und verraten, welche Neustarts bei Netflix, Disney+, Amazon & Co. sich wirklich lohnen. Das hier ist nicht der 1000ste Serienpodcast. Unser Ziel ist der perfekte Überblick über die besten neuen Filme, Serien und Dokus – eben ALL YOU CAN STREAM. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat neu.

