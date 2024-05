Die Themen heute: 00:30 - 03:08: Susanna aus Wolfenbüttel landet auf Will Smiths Insta-Account! 03:08 - 05:21: Invasive Krebse sorgen im Mittellandkanal für Probleme. 05:21 - 07:47: Spektakulärer Kunstraub in Salzgitter! 07:47 - 10:17: Linden in Bs sind zu hässlcih, um Naturdenkmal zu sein. 10:17 - 12:30: Ron-Thorben Hoffman verlässt Eintracht Braunschweig. Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

