“Trooping the Colour“, eine Militärparade anlässlich des Geburtstags des amtierenden Monarchen, findet jährlich am 2. (dieses Jahr am 3.) Samstag im Juni statt. Tribünen säumen die Londoner Innenstadt, die Royal Family wohnt dem Procedere auf dem Balkon des Buckingham Palace bei. König Charles III. will es sich trotz seiner 75 Jahre und der jüngsten Krebs-Erkrankung nicht nehmen lassen, selbst reitend die Parade anzuführen. Vieles spielt sich zu Pferde ab, wir widmen uns diesen besonderen Reiterstaffeln, Garderegimentern und Musizierenden In dieser Folge liefern wir Ihnen absolutes Insider-Wissen und Hintergründe, die Sie diese Veranstaltung in einem anderen Licht sehen lassen. Außerdem verraten wir Ihnen auch, ob und wie Sie dem Spektakel beiwohnen können. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit diese Royal-Talk Spezial, die die 3. Staffel des Royal-Talk abschließt - wir hören uns wieder nach einer kurzen Sommerpause! ------------------------ So kommen Sie zur Veranstaltung: https://www.householddivision.org.uk/trooping-the-colour Besuchen Sie ehemalige Militärpferde in royalen Diensten über den Royal Horse Trust: https://horsetrust.org.uk/ ------------------------ Aktuelles aus Königshäusern, Geheimnisse hinter Palastmauern, royale Ereignisse oder besondere Anekdoten – der ‚Royal-Talk‘ gewährt Ihnen exklusiven Zugang zum Leben der Royals. Unterhaltsam, informativ und ab sofort alle 14 Tage neu. Mittwoch ist Royal-Tag! Im Gespräch lassen Julia Schmalzbauer und Andy Englert hinter die Kulissen der berühmtesten Adelshäuser der Welt blicken und erzählen die spannendsten Geschichten. ‚Royal-Talk – Der königliche Podcast‘ ist ein Audio-Angebot von FUNKE. ------------------------ NEU “Meine royalen Momente“: Im monatlichen Newsletter gibt Ihnen Andreas Tackenberg, Adels-Experte für DAS GOLDENE BLATT und weitere Zeitschriften der FUNKE Mediengruppe künftig noch persönlichere Einblicke. Hier registrieren: https://shop.funke-zeitschriften.de/royal-newsletter ------------------------ Noch mehr royale Inhalte finden Sie in unseren Zeitschriften: Frau im Spiegel: Jeden Mittwoch neu am Kiosk oder jetzt Prämie im Testabo sichern unter www.frauimspiegel.de sowie Frau im Spiegel ROYAL: Jetzt im Testabo unter www.frau-im-spiegel.de/royal-mini und alle 2 Monate neu im Handel! ------------------------ Andy Englert, Adels-Experte der FUNKE Mediengruppe, befasst sich als stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften „Frau im Spiegel“ und „Frau im Spiegel ROYAL“ seit mehr als 30 Jahren mit Königshäusern und ihrer Geschichte. Zudem tritt er als TV-Experte im Schweizer Fernsehen SRF in Erscheinung. Dort sehen Sie auch die Live-Übertragung von Trooping the Colour.

"Trooping the Colour", eine Militärparade anlässlich des Geburtstags des amtierenden Monarchen, findet jährlich am 2. (dieses Jahr am 3.) Samstag im Juni statt. Tribünen säumen die Londoner Innenstadt, die Royal Family wohnt dem Procedere auf dem Balkon des Buckingham Palace bei.

König Charles III. will es sich trotz seiner 75 Jahre und der jüngsten Krebs-Erkrankung nicht nehmen lassen, selbst reitend die Parade anzuführen.

Vieles spielt sich zu Pferde ab, wir widmen uns diesen besonderen Reiterstaffeln, Garderegimentern und Musizierenden

In dieser Folge liefern wir Ihnen absolutes Insider-Wissen und Hintergründe, die Sie diese

Veranstaltung in einem anderen Licht sehen lassen. Außerdem verraten wir Ihnen auch, ob und wie Sie dem Spektakel beiwohnen können.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung mit diese Royal-Talk Spezial, die die 3. Staffel des Royal-Talk abschließt - wir hören uns wieder nach einer kurzen Sommerpause!

------------------------

So kommen Sie zur Veranstaltung: https://www.householddivision.org.uk/trooping-the-colour

Besuchen Sie ehemalige Militärpferde in royalen Diensten über den Royal Horse Trust: https://horsetrust.org.uk/

Aktuelles aus Königshäusern, Geheimnisse hinter Palastmauern, royale Ereignisse oder besondere Anekdoten – der ‚Royal-Talk‘ gewährt Ihnen exklusiven Zugang zum Leben der Royals.

Unterhaltsam, informativ und ab sofort alle 14 Tage neu. Mittwoch ist Royal-Tag!

Im Gespräch lassen Julia Schmalzbauer und Andy Englert hinter die Kulissen der berühmtesten Adelshäuser der Welt blicken und erzählen die spannendsten Geschichten.

‚Royal-Talk – Der königliche Podcast‘ ist ein Audio-Angebot von FUNKE.

NEU "Meine royalen Momente": Im monatlichen Newsletter gibt Ihnen Andreas Tackenberg, Adels-Experte für DAS GOLDENE BLATT und weitere Zeitschriften der FUNKE Mediengruppe künftig noch persönlichere Einblicke.

Hier registrieren: https://shop.funke-zeitschriften.de/royal-newsletter

Noch mehr royale Inhalte finden Sie in unseren Zeitschriften:

Frau im Spiegel: Jeden Mittwoch neu am Kiosk oder jetzt Prämie im Testabo sichern unter www.frauimspiegel.de sowie

Frau im Spiegel ROYAL: Jetzt im Testabo unter www.frau-im-spiegel.de/royal-mini und alle 2 Monate neu im Handel!

Andy Englert, Adels-Experte der FUNKE Mediengruppe, befasst sich als stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften „Frau im Spiegel“ und „Frau im Spiegel ROYAL“ seit mehr als 30 Jahren mit Königshäusern und ihrer Geschichte. Zudem tritt er als TV-Experte im Schweizer Fernsehen SRF in Erscheinung. Dort sehen Sie auch die Live-Übertragung von Trooping the Colour.