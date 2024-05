Wie Sylt sind wir alle? Salzarm dank Lauterbach-Löffel. Möglicher Sommerhit „Auf die Fresse“. Paul und Hajo Schumacher starten mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Unsere Themen: Gnade für die Kaschmirziege. Müssen wir Deutschen unsere Urlaubskonzepte überdenken? Die nächste Google-Revolution. Mücken zwischen den Zähnen. Wer will Strom-Nanny werden? Warum der Gleichsetzungsvorwurf oft daneben zielt. Ein neuer Troubadix ist geboren. CoWorking-Paradies Würzburg. Udo Butter am 6.6. in Cottbus. Plus: Politik-Versteher Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 575.

Wie Sylt sind wir alle? Salzarm dank Lauterbach-Löffel. Möglicher Sommerhit „Auf die Fresse“. Paul und Hajo Schumacher starten mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Unsere Themen: Gnade für die Kaschmirziege. Müssen wir Deutschen unsere Urlaubskonzepte überdenken? Die nächste Google-Revolution. Mücken zwischen den Zähnen. Wer will Strom-Nanny werden? Warum der Gleichsetzungsvorwurf oft daneben zielt. Ein neuer Troubadix ist geboren. CoWorking-Paradies Würzburg. Udo Butter am 6.6. in Cottbus. Plus: Politik-Versteher Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 575.

Suse Schumacher

Die Psychologie des Waldes, Kailash Verlag, 2024

Michael Meisheit + Hajo Schumacher

Nur der Tod ist schneller – Laufende Ermittlungen, Kriminalroman, Droemer Knaur Verlag.

Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher

Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren

Klartext Verlag.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen