Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ist geschafft. Doch das war ein hartes Stück Arbeit für Eintracht Braunschweig. Eng verbunden mit dem unfassbaren Erfolg ist Daniel Scherning. Mit dem Trainer sprachen wir über die Aufholjagd, die anfangs aussichtslose Lage. Knackpunktspiele gegen den VfL Osnabrück, den 1. FC Kaiserslautern oder den SC Paderborn. Der Coach nannte seine Spieler der Saison. Und na klar, Ermin Bicakcic gehört auch dazu. Außerdem geht es um Transfers, die zukünftige Planung, Schernings Highlights und ein bisschen was Privates lässt der 40-Jährige auch durchblicken. Im Studio Blau-Gelb widmen wir uns voll und ganz unserer Leidenschaft für Eintracht Braunschweig! Von klassischen Spieltagsanalysen bis hin zu gelegentlichen Besuchen von Fußballgrößen der Eintracht - hier bekommst du alles, was das Herz eines echten Löwenfans begehrt. Ob Erfolg oder Niederlage: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, als Teil von Studio Blau-Gelb die Entwicklungen im Verein zu diskutieren und die Sendung mitzugestalten. Schreibt uns in den Kommentaren oder auf Instagram!

Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ist geschafft. Doch das war ein hartes Stück Arbeit für Eintracht Braunschweig. Eng verbunden mit dem unfassbaren Erfolg ist Daniel Scherning. Mit dem Trainer sprachen wir über die Aufholjagd, die anfangs aussichtslose Lage. Knackpunktspiele gegen den VfL Osnabrück, den 1. FC Kaiserslautern oder den SC Paderborn. Der Coach nannte seine Spieler der Saison. Und na klar, Ermin Bicakcic gehört auch dazu. Außerdem geht es um Transfers, die zukünftige Planung, Schernings Highlights und ein bisschen was Privates lässt der 40-Jährige auch durchblicken.

Im Studio Blau-Gelb widmen wir uns voll und ganz unserer Leidenschaft für Eintracht Braunschweig! Von klassischen Spieltagsanalysen bis hin zu gelegentlichen Besuchen von Fußballgrößen der Eintracht - hier bekommst du alles, was das Herz eines echten Löwenfans begehrt.

Ob Erfolg oder Niederlage: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, als Teil von Studio Blau-Gelb die Entwicklungen im Verein zu diskutieren und die Sendung mitzugestalten. Schreibt uns in den Kommentaren oder auf Instagram!

Hier geht es zu unserer Eintracht-Legenden-Doku:

• LEGENDEN

Schon Fan von Studio Blau-Gelb?

Uns gibts auch bei Instagram