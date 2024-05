In der 23. Folge verrät Prof. Ingo Froböse, warum Wandern Wellness für Körper und Geist ist, ob schon der Sonntagsspaziergang als Training genügt, wie wir beim Wandern keine Blasen an den Füßen bekommen, welche Wanderschuhe am besten geeignet sind und was alles in den Rucksack gehört. Plus kleine Übungen für zwischendurch 20.5.2024 Mitarbeit Redaktion: HÖRZU / Anja Matthies Musik & Rubriken: Simon Eichinger Schnitt: Amadeus Lindemann Foto: Sebastian Bahr Links für Fitness- und Gesundheitstipps von Professor Ingo Froböse: YouTube Kanal: https://www.youtube.com/@formelfroboese https://www.youtube.com/@fitundgesundpodcast Formel Froböse Website: http://formel-froboese.de/ Formel Froböse auf Instagram: https://www.instagram.com/formel_froboese/ Ingo Froböse auf Facebook: https://www.facebook.com/IngoFroboese Link zu aktuellem Buch/Büchern: https://www.ingo-froboese.de/buecher/#forward

In der 23. Folge verrät Prof. Ingo Froböse, warum Wandern Wellness für Körper und Geist ist, ob schon der Sonntagsspaziergang als Training genügt, wie wir beim Wandern keine Blasen an den Füßen bekommen, welche Wanderschuhe am besten geeignet sind und was alles in den Rucksack gehört. Plus kleine Übungen für zwischendurch

20.5.2024

Mitarbeit

Redaktion: HÖRZU / Anja Matthies

Musik & Rubriken: Simon Eichinger

Schnitt: Amadeus Lindemann

Foto: Sebastian Bahr

Links für Fitness- und Gesundheitstipps von Professor Ingo Froböse:

YouTube Kanal:

https://www.youtube.com/@formelfroboese

https://www.youtube.com/@fitundgesundpodcast

Formel Froböse Website:

http://formel-froboese.de/

Formel Froböse auf Instagram:

https://www.instagram.com/formel_froboese/

Ingo Froböse auf Facebook:

https://www.facebook.com/IngoFroboese

Link zu aktuellem Buch/Büchern:

https://www.ingo-froboese.de/buecher/#forward