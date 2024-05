Affären-Gerüchte machen die Runde und sorgen für mächtig Aufsehen: Während die Stimmung im dänischen Königshaus nordisch-frostig wirkt, betreibt das spanische Könighaus “business as usual“. Die beiden Königspaare Mary und Frederik von Dänemark sowie Letizia und Felipe von Spanien haben nur kurz nacheinander geheiratet und sehen sich nun in ihrem 20. Ehejahr mit Fremdgeh-Gerüchten konfrontiert. Ob Casanova-Affäre oder Liebschaft mit dem Ex-Schwager, es geht heiß her in diesen beiden Königshäusern - wenngleich es einem von beiden nichts auszumachen und im anderen ein Feuer zu entfachen scheint... Was bedeutet das für diese Monarchien und für die beiden Königspaare? Royale Emotionen ziehen sich durch diese 3. Staffel des Royal-Talk - wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung! ------------------------ Aktuelles aus Königshäusern, Geheimnisse hinter Palastmauern, royale Ereignisse oder besondere Anekdoten – der ‚Royal-Talk‘ gewährt Ihnen exklusiven Zugang zum Leben der Royals. Unterhaltsam, informativ und ab sofort alle 14 Tage neu. Mittwoch ist Royal-Tag! Im Gespräch lassen Julia Schmalzbauer und Andy Englert hinter die Kulissen der berühmtesten Adelshäuser der Welt blicken und erzählen die spannendsten Geschichten. ‚Royal-Talk – Der königliche Podcast‘ ist ein Audio-Angebot von FUNKE. ------------------------ NEU “Meine royalen Momente“: Im monatlichen Newsletter gibt Ihnen Andreas Tackenberg, Adels-Experte für DAS GOLDENE BLATT und weitere Zeitschriften der FUNKE Mediengruppe künftig noch persönlichere Einblicke. Hier registrieren: https://shop.funke-zeitschriften.de/royal-newsletter ------------------------ Noch mehr royale Inhalte finden Sie in unseren Zeitschriften: Frau im Spiegel: Jeden Mittwoch neu am Kiosk oder jetzt Prämie im Testabo sichern unter www.frauimspiegel.de sowie Frau im Spiegel ROYAL: Jetzt im Testabo unter www.frau-im-spiegel.de/royal-mini und alle 2 Monate neu im Handel! ------------------------ Andy Englert, Adels-Experte der FUNKE Mediengruppe, befasst sich als stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften „Frau im Spiegel“ und „Frau im Spiegel ROYAL“ seit mehr als 30 Jahren mit Königshäusern und ihrer Geschichte. Zudem tritt er als TV-Experte im Schweizer Fernsehen SRF in Erscheinung.

Affären-Gerüchte machen die Runde und sorgen für mächtig Aufsehen: Während die Stimmung im dänischen Königshaus nordisch-frostig wirkt, betreibt das spanische Könighaus "business as usual".

Die beiden Königspaare Mary und Frederik von Dänemark sowie Letizia und Felipe von Spanien haben nur kurz nacheinander geheiratet und sehen sich nun in ihrem 20. Ehejahr mit Fremdgeh-Gerüchten konfrontiert.

Ob Casanova-Affäre oder Liebschaft mit dem Ex-Schwager, es geht heiß her in diesen beiden Königshäusern - wenngleich es einem von beiden nichts auszumachen und im anderen ein Feuer zu entfachen scheint... Was bedeutet das für diese Monarchien und für die beiden Königspaare?

Royale Emotionen ziehen sich durch diese 3. Staffel des Royal-Talk - wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung!

Aktuelles aus Königshäusern, Geheimnisse hinter Palastmauern, royale Ereignisse oder besondere Anekdoten – der ‚Royal-Talk‘ gewährt Ihnen exklusiven Zugang zum Leben der Royals.

Unterhaltsam, informativ und ab sofort alle 14 Tage neu. Mittwoch ist Royal-Tag!

Im Gespräch lassen Julia Schmalzbauer und Andy Englert hinter die Kulissen der berühmtesten Adelshäuser der Welt blicken und erzählen die spannendsten Geschichten.

‚Royal-Talk – Der königliche Podcast‘ ist ein Audio-Angebot von FUNKE.

Andy Englert, Adels-Experte der FUNKE Mediengruppe, befasst sich als stellvertretender Chefredakteur der Zeitschriften „Frau im Spiegel“ und „Frau im Spiegel ROYAL“ seit mehr als 30 Jahren mit Königshäusern und ihrer Geschichte. Zudem tritt er als TV-Experte im Schweizer Fernsehen SRF in Erscheinung.