Manchmal ist es verdammt ärgerlich, Journalistin zu sein. Zum Beispiel wenn ich zu hören bekomme: Ist doch klar, dass Du für Pressefreiheit kämpfst. Ist doch klar, dass auch Journalist:innen dabei nur an sich denken. Ne, das alles ist gar nicht klar. Denn bei Pressefreiheit geht es um viel mehr als um die Arbeitsbedingungen von Journalist:innen oder das Wohlergehen der Medienbranche. Pressefreiheit ist ein Lebensmittel für die Demokratie. Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit! Und weil die 5. Folge von Mikas Matrix am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit live geht, habe ich den Podcast den Frauen im Journalismus gewidmet. Denn sie sind doppelt gefährdet: als Journalistin und als Frau. „Seit die Taliban an die Macht gekommen sind, haben 80 Prozent der Journalistinnen in Afghanistan ihren Beruf aufgegeben. Die, die noch arbeiten können, müssen sich voll verschleiern. In Radiosendungen, bei denen mit Hörern gesprochen wird, dürfen keine Frauen mehr anrufen. Die Stimmen der Frauen werden nicht mehr gehört.“ Das sagt Anja Osterhaus, die neue Geschäftsführerin von der Reporter ohne Grenzen. Sie habe ich mir zum Thema Frauen im Journalismus als Gesprächspartnerin eingeladen. Seid Ihr jetzt neugierig? Super! Außerdem gibt es ja nicht nur dieses Thema in Mikas Matrix, dem politisch-feministischen Podcast: Da sind auch die „Nachrichten aus dem Patriarchat“, oder eine erstaunliche Geschichte aus dem Ausland, der männlich-besserwisserische Zwischenruf oder die Kolumne „Sexistische Kackscheiße“. Kommt her, hört zu, seid dabei! • Das digitale Magazin DEINE KORRESPONDENTIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Unter www.deine-korrespondentin.de könnt Ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder euch für den Newsletter anmelden. In der 5. Folge von Mikas Matrix berichtet Julia Neumann aus dem Libanon, wo sie als freie Korrespondentin arbeitet. Sie beschäftigt sich mit den Kulturen und Gesellschaften Westasiens und Nordafrikas und recherchiert vor allem zu Genderthemen, Migration und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Sie hat Journalistik in Dortmund, Internationale Politik in Ifrane (Marokko), Soziologie und Geschichte des Vorderen Orients in Erfurt und Beirut studiert. Mehr unter: www.neumannjulia.de. • Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen mit dem Slogan „Let's Change the Picture!“ • Informationen zum Gender-Innovation-Camp der Friedrich-Ebert-Stiftung findet Ihr hier: https://www.fes.de/newsletter/fes-gender-newsletter/gender-matters-geschlechtergerechtigkeit-zaehlt-3-1-2-1 • Und den Jahresbericht von Amnesty International hier: https://www.amnesty.de/pressemitteilung/amnesty-report-2023-jahresbericht-menschenrechtslage-weltweit • Und jetzt noch, weil sich das so gehört, ein Transparenzhinweis. Reporter ohne Grenzen liegt mir nicht nur am Herzen, ich bin auch Mitglied im Kuratorium der Nichtregierungsorganisation. Danke an unsere Sprecherinnen: Bethzait Becerra Birrueta, Salma Selim, Elsa Gregoire und Danielle Dutz

Manchmal ist es verdammt ärgerlich, Journalistin zu sein. Zum Beispiel wenn ich zu hören bekomme: Ist doch klar, dass Du für Pressefreiheit kämpfst. Ist doch klar, dass auch Journalist:innen dabei nur an sich denken.

Ne, das alles ist gar nicht klar. Denn bei Pressefreiheit geht es um viel mehr als um die Arbeitsbedingungen von Journalist:innen oder das Wohlergehen der Medienbranche.

Pressefreiheit ist ein Lebensmittel für die Demokratie. Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit! Und weil die 5. Folge von Mikas Matrix am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit live geht, habe ich den Podcast den Frauen im Journalismus gewidmet. Denn sie sind doppelt gefährdet: als Journalistin und als Frau.

„Seit die Taliban an die Macht gekommen sind, haben 80 Prozent der Journalistinnen in Afghanistan ihren Beruf aufgegeben. Die, die noch arbeiten können, müssen sich voll verschleiern. In Radiosendungen, bei denen mit Hörern gesprochen wird, dürfen keine Frauen mehr anrufen. Die Stimmen der Frauen werden nicht mehr gehört.“

Das sagt Anja Osterhaus, die neue Geschäftsführerin von der Reporter ohne Grenzen. Sie habe ich mir zum Thema Frauen im Journalismus als Gesprächspartnerin eingeladen. Seid Ihr jetzt neugierig? Super!

Außerdem gibt es ja nicht nur dieses Thema in Mikas Matrix, dem politisch-feministischen Podcast: Da sind auch die „Nachrichten aus dem Patriarchat“, oder eine erstaunliche Geschichte aus dem Ausland, der männlich-besserwisserische Zwischenruf oder die Kolumne „Sexistische Kackscheiße“.

Kommt her, hört zu, seid dabei!

• Das digitale Magazin DEINE KORRESPONDENTIN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen auf der ganzen Welt sichtbar zu machen, weil in deutschen Medien vier Mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen. Unter www.deine-korrespondentin.de könnt Ihr mehr als 450 Artikel über starke Frauen oder interessante Fraueninitiativen kostenfrei lesen oder euch für den Newsletter anmelden.

In der 5. Folge von Mikas Matrix berichtet Julia Neumann aus dem Libanon, wo sie als freie Korrespondentin arbeitet. Sie beschäftigt sich mit den Kulturen und Gesellschaften Westasiens und Nordafrikas und recherchiert vor allem zu Genderthemen, Migration und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Sie hat Journalistik in Dortmund, Internationale Politik in Ifrane (Marokko), Soziologie und Geschichte des Vorderen Orients in Erfurt und Beirut studiert. Mehr unter: www.neumannjulia.de.

• Die Journalistin und Kolumnistin Silke Burmester ist Gründern von Palais-F*luxx, dem Onlinemagazin für Rausch, Revolte, Wechseljahre. Palais Fluxx kämpft für ein zeitgemäßes Altersbild von Frauen in der Gesellschaft, unter anderem auch in Film und Fernsehen mit dem Slogan „Let's Change the Picture!“

• Informationen zum Gender-Innovation-Camp der Friedrich-Ebert-Stiftung findet Ihr hier:

https://www.fes.de/newsletter/fes-gender-newsletter/gender-matters-geschlechtergerechtigkeit-zaehlt-3-1-2-1

• Und den Jahresbericht von Amnesty International hier:

https://www.amnesty.de/pressemitteilung/amnesty-report-2023-jahresbericht-menschenrechtslage-weltweit

• Und jetzt noch, weil sich das so gehört, ein Transparenzhinweis. Reporter ohne Grenzen liegt mir nicht nur am Herzen, ich bin auch Mitglied im Kuratorium der Nichtregierungsorganisation.

Danke an die Sprecherinnen: Bethzait Becerra Birrueta, Salma Selim, Elsa Gregoire und Danielle Dutz