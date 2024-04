Braunschweig. Cannabis-Youtuber Vincent Kühne aus Braunschweig spricht im Podcast „Yes BS“ über den Anbau, die Risiken und Wirkung von Cannabis.

Zu Gast in der heutigen Folge ist Vincent Kühne. Er ist mit über 96.000 Abonnenten einer der größten Cannabis-Youtuber in Deutschland. Auf seinem Kanal Vince and Weed erklärt er alles rund um die Pflanze und das Kiffen, vom Anbau über den Konsum bis hin zur Wirkung der Droge.

Mit ihm hat Joschka über die seit 1. April eingetretene Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland gesprochen. Er erklärt, wie der Anbau der Pflanze indoor und outdoor abläuft, klärt über Wirkung und Risiken auf und erzählt, warum ihn die Cannabis-Pflanze dazu bringt, sich ständig weiterzubilden. Wenn euch die Folge gefällt, lasst doch gerne eine gute Bewertung und ein Follow beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da.

