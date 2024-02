Braunschweig. Alberto über seine Youtube-Vergangenheit, seinen Weg zum Footballer in Braunschweig und die Arbeit als Personenschützer.

Zu Gast in der heutigen Folge ist Albert Trovato, auch bekannt als Alberto. Er ist Footballer bei den New Yorker Lions und arbeitet in Braunschweig als Personenschützer. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte er als einer der ersten professionellen Youtuber mit über 1,3 Millionen Abonnenten. Mit ihm habe ich mich unterhalten über das harte Vorbereitungstraining bei den Lions, wie er auf seine Youtube-Zeit zurückblickt und warum ihm Braunschweig besser gefällt als Großstädte wie Hamburg oder Los Angeles.

