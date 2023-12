Plötzlich kommt ein Mann mit Handy auf dich zu und fragt dich, ob du glücklich bist. Was antwortest du?

Plötzlich kommt ein Mann mit Handy auf dich zu und fragt dich, ob du glücklich bist. Was antwortest du? Fredrik Harkort hat eben das gemacht. Während der Corona-Pandemie machte er sich für seinen TikTok-Account auf die Suche danach, was Menschen auf der Straße bewegt. Außerdem ist er CEO der Online-Lernplattform cleverly.de, auf der er Schülern Spaß am Lernen vermitteln möchte. Vor allem aber sollen sie neben der Nachhilfe herausfinden, wo ihre Talente liegen. Harkort möchte sie dazu ermutigen, ihre ganz eigenen Interessen zu verfolgen.