Braunschweig. Wie sie zum Synchronsprechen fand, welche Rollen sie am liebsten spielt und was eine gute Stimme ausmacht.

Zu Gast in der heutigen Folge ist die Synchronsprecherin Michelle Winter. Die Braunschweigerin spricht unter anderem Rollen in bekannten Serien, wie Supernatural, Girls oder Shameless. Auch Videospielen, Animes und Audiowalks leiht sie ihre Stimme. Mit Michelle hat Joschka sich darüber unterhalten, wie sie Synchronsprecherin geworden ist, wie sie mit ihrer Stimme einen viralen Youtube-Hit gelandet hat und was eigentlich alles passieren muss, bis ein Film mit deutscher Synchro eingesprochen wird. Außerdem hat sie auch ein paar Tipps für euch zu Hause parat, wie man bei Referaten und Co. mit einer angenehmen Stimme auftritt. Links: Spotify-Playlist: https://tinyurl.com/y86kk8rc Schreibt uns bei Yes BS auf Instagram: https://www.instagram.com/_yesbs/ Hier findet ihr Michelle: https://www.michellewinter.de/