Berlin. Bereits das Spiel gegen Dänemark hatte er sich angesehen. Nun steht fest: Auch zum Viertelfinale kommt Prinz William nach Deutschland.

Beim EM-Viertelfinale England zwischen England und der Schweiz, das am Samstagabend in Düsseldorf ausgetragen wird, wird wohl auch ein royaler Gast auf der Ehrentribüne zu sehen sein: Prinz William (42) wird im Publikum sitzen und das englische Team von Trainer Gareth Southgate anfeuern. Das teilte der Kensington Palast am Freitag mit. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet.

EM 2024: Prinz William kam bereits zu Spiel zwischen England und Dänemark

Nach dpa-Informationen wird William kurz vor dem Spiel in Düsseldorf landen und direkt danach wieder abfliegen. Der britische Thronfolger hatte sich in Frankfurt bereits das Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark angeschaut. Er ist Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) und gilt als begeisterter Anhänger des Premier-League-Clubs Aston Villa.

Ob William wie beim Spiel gegen Dänemark alleine anreisen wird oder vielleicht seinen ebenfalls fußballbegeisterten Sohn Prinz George mitbringen wird, ist bisher nicht bekannt.

csr/dpa