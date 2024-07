Hamburg.. Großeinsatz im Elbtunnel: Ein Lastwagen ist offenbar in Brand geraten. Die Autobahn A7 musste zunächst Richtung Süden gesperrt werden.

Unglück im Hamburger Elbtunnel: Ein brennender Lastwagen hat auf der A7 einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Feuerwehr warnte vor der starken Rauchentwicklung. Die zwei Röhren Richtung Süden wurden laut Verkehrsleitzentrale gesperrt, eine davon konnte inzwischen wieder freigegeben werden.

Die Autobahn war zunächst in beide Richtungen gesperrt. Zu den genauen Umständen gebe es noch keine Informationen. Unklar ist auch, ob es Verletzte gab. Da Unglück hatte sich gegen 10.20 Uhr in der vierten Röhre des Elbtunnels ereignet. Die Löscharbeiten dauerten noch an, meldete die Feuerwehr über X.

Eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale sagte, es gebe lange Staus. „Wir haben schon auf beiden Seiten gute zehn Kilometer.“ Autos sollten den Bereich möglichst weiträumig umfahren.