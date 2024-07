Berlin. Am Montag wurde Juri Reetz tot in einer Wohnung in Berlin-Spandau gefunden. Seine Ex-Geliebte soll den Fotografen erstochen haben.

Der Berliner Promifotograf Juri Reetz ist Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft der Berliner Morgenpost bestätigte, ist Reetz am Montag in einer Wohnung im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld erstochen worden – offenbar von seiner Ex-Geliebten Dina M., die allerdings in Notwehr gehandelt haben soll. Reetz wurde 61 Jahre alt.

Der im Prenzlauer Berg wohnende Fotograf und Kameramann soll die Frau demnach am Montagnachmittag während eines Streits angegriffen haben. Sie verteidigte sich daraufhin mit einem Messer. Als Nachbarn Schreie aus der Wohnung hörten, alarmierten sie gegen 16.20 Uhr die Polizei. Diese wurden von Dina M. in Empfang genommen, die sich widerstandslos festnehmen ließ. In der Wohnung wurde Leiche von Reetz gefunden, die diverse Stich- und Schnittverletzungen aufwies.

Sie wurde in einem Rettungswagen auf Spuren untersucht und kam anschließend in einen Polizeigewahrsam. Aus diesem wurde sie jedoch inzwischen wieder entlassen, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, dieser Redaktion. Demnach besteht kein dringender Tatverdacht, der einen Haftbefehl begründen würde, da nach aktuellem Ermittlungsstand Notwehr nicht ausgeschlossen werden könne.

jst/fmg