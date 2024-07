Mamming/Berlin. In Sachen bargeldloser Zahlung hinkt Deutschland hinterher. Das bekam nun auch ein Lette in einem bayerischen Wirtshaus zu spüren.

In einem Wirtshaus im niederbayerischen Mamming in der Nähe von Landshut kam es am Montagabend zu einem kuriosen Vorfall: Ein Gast hatte dort nacheinander 16 Biere bestellt und jedes einzeln mit EC-Karte bezahlt. Darüber ärgerte sich der Wirt, weil jede Zahlung ihn 20 Cent Transaktionsgebühren kostet. Schließlich rief er die Polizei.

Der aus Lettland stammende Gast habe demnach kein Verständnis für den Ärger des Wirts gezeigt und zeigte sich auch gegenüber der Polizei uneinsichtig. Offenbar war er aus seiner Heimat anderes gewohnt, denn im digital fortschrittlichen Lettland ist es nicht nur üblich, sondern oft auch erwünscht, Kleinstbeiträge mit Karte zu zahlen. In Deutschland gibt es hingegen keine Pflicht, Kartenzahlung zu akzeptieren.

Der Lette wurde schließlich von der Polizei aus dem Wirtshaus begleitet und bekam dort Hausverbot. Ob er die 16 Biere selbst getrunken oder für andere bestellt hat, ist unklar.

jst/dpa