Berlin. Viele Südkoreaner essen gerne Ramen-Nudeln. Am höchsten Berg des Landes wird das zur Bedrohung für die Natur. Behörden sind alarmiert.

Umweltschützer in Südkorea schlagen Alarm. Eine gefährliche Brühe bedroht Tiere, Pflanzen und bringt das ganze Ökosystem rund um den höchsten Berg des Landes ins Wanken. Doch nicht Öl oder chemische Abfälle versetzen die Behörden in Aufregung, es sind Ramen-Nudeln. Denn die sind an dem Berg der bevorzugte Snack hunderttausender Wanderer. Nur leider endet das Nudel-Wasser am Ende der Mahlzeit in der Natur und wird so zum Problem

Laut der „Korean Times“ schütten Besucher täglich zwischen 98 und 116 Liter der salzigen Flüssigkeit am 1950 Meter hohen Berg Hallasan aus. Der den Berg umgebende Nationalpark liegt auf der südöstlich von Südkorea gelegenen Insel Jejudo und ist Heimat vieler bedrohter Arten. Die Parkmitarbeiter müssen wegen der Ramen-Nudeln jetzt die Reißleine ziehen.

Südkorea: Hoher Eisengehalt des Ramen-Wassers ist schädlich

Die Behörden sorgen sich um die Umweltschäden, die das Ausschütten des Nudelwassers nach sich zieht. Demnach könne die Flüssigkeit in Bäche fließen und aufgrund ihres hohen Eisengehalts Tiere im Wasser schädigen, heißt es in einem Facebook-Statement des Nationalparks. Auch würde das Ramen-Wasser das Wachstum gefährdeter Pflanzenarten beeinträchtigen. Tiere wie Krähen, Dachse und Schwalben werden ebenfalls von dem Essensgeruch angezogen, was das Ökosystem durcheinander bringen könne.

Jetzt haben die Verwaltung des Nationalparks ein Programm gestartet, das Besucher dazu bringen soll, den Berg sauber zu halten. Auf Schildern wird den Wanderern empfohlen, nur die Hälfte des sonst üblichen Wassers für ihre Nudeln zu verwenden, um überschüssiges Wasser zu vermeiden. Auch wurden fünf große Container aufgebaut, in denen Besucher ihre Ramen-Reste entsorgen können.

Vor der Kulisse des 1950 Meter hohen Bergs Hallasan machen Besucher eine Pause. Viele von ihnen bringen Instand-Ramen-Nudeln mit, deren Restwasser zum Problem wird. © AFP/Getty Images | Getty Images

Berg Hallasan ist Heimat vieler bedrohter Arten

Viele Südkoreaner sind verrückt nach Ramen. Kein Land der Welt verzeichnet einen höheren Konsum der Instant-Nudeln, fast 79 Portionen Ramen-Nudeln essen die Menschen in dem asiatischen Land einer Erhebung der Ramen-Industrie zufolge durchschnittlich im Jahr: Weltrekord!

Der Berg Hallasan ist ein sogenannter Schildvulkan, der 2002 zum UNESCO-geschützten Biosphärenreservat und 2007 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde. Durch den 153 Quadratkilometer verlaufen fünf beliebte Wanderstrecken, die jedes Jahr fast eine Million Besucher anziehen.

