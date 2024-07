Erfurt. Englands Starspieler Jude Bellingham macht an seinem freien Tag einen Privatausflug in Erfurts Innenstadt. Lange bleibt er nicht unerkannt.

Englands Starspieler Jude Bellingham hat am Dienstag einen Ausflug durch Erfurts Innenstadt gemacht. An seinem freien Tag war er mit seiner Mutter in einem Restaurant essen. Lange blieb der Fußballer aber nicht unerkannt und sah sich alsbald von einer Menschenmenge umringt. Auf Videos bei der Online-Plattform TikTok ist zu sehen, wie er mitunter von Polizisten abgeschirmt werden muss, um wieder in seinen Wagen einsteigen zu können.

Das Englische Team hat während der Fußball-EM sein Quartier in einem Fünf-Sterne-Resort im thüringischen Blankenhain in der Nähe von Weimar, wo auch schon im Mai die Deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitung für das Turnier absolviert hat. Bellingham war nach einem umstrittenen Torjubel im Achtelfinale gegen Slowenien in die Kritik geraten. Die UEFA hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, weil sie es als obszöne Geste einstuft. Im schlimmsten Fall könnte Bellingham für das Viertelfinale gesperrt werden.

ms