Hamburg/Berlin. Vor einer Sparkasse in Hamburg ist ein Mercedes plötzlich auf den Gehweg gerast. Vier Menschen wurden verletzt. Einer lebensbedrohlich.

Am Jungfernsteig in der Hamburger Innenstadt ist ein Auto in eine Menschengruppe vor einer Sparkassenfiliale gerast. Vier Menschen wurden verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einer von ihnen befindet sich demnach in Lebensgefahr, ein weiterer ist schwer verletzt. Feuerwehr und Polizei gehen von einem Unfall aus. Die Feuerwehr soll mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort sein.

Laut aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Mercedes-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache geradeaus auf den Gehweg des Jungfernstieges/Reesendamms. Dabei kollidierte der Pkw mit der Außenbestuhlung eines Restaurants auch mit einem dort parkenden VW Transporter. Schließlich durchschlug der Mercedes mit der Fahrzeugfront die Eingangstüren der Sparkassenfiliale und kam so zum Stehen. Bei dem Unfallwagen handelt es sich um dem ebenfalls zur Funke Mediengruppe gehörenden „Hamburger Abendblatt“ um einen Mercedes AMG GLE 63S Coupé mit mehr als 600 PS.

Schwerer Unfall in Hamburg: Ein Augenzeuge berichtet

Durch die Wucht des Aufpralls mit dem parkenden Transporter bewegte sich dieser nach vorn und erfasste einen Fußgänger, der dadurch lebensgefährlich verletzt wurde. Unter Reanimationsmaßnahmen einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung und eines Notarztes wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert.

In diesem Zusammenhang wurden neben einer weiteren unbeteiligten Person auch der Fahrer und Beifahrer des Mercedes verletzt. Sie wurden ebenfalls zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser transportiert.

Aktuell wird der Unfall mithilfe einer Drohne und eines 3D-Scanners aufgenommen. Zudem sind Sachverständige vor Ort. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute die etwa 25 Augenzeugen und Ersthelfer. Ein Augenzeuge berichtete dem „Hamburger Abendblatt“, er habe zunächst wahnsinnig laute Beschleunigungsgeräusche und anschließend mehrere laut Knallgeräusche wahrgenommen.

jst/dpa