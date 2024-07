Berlin. Sie stand im Mittelpunkt einer der größten Skandale der deutschen Internetgeschichte. Nach einem Monat gibt Anni The Duck ihr Comeback.

Genau einen Monat nachdem Anissa Baddour, in der Welt der Influencerinnen und Influencer als Anni The Duck bekannt, ihr vorläufiges Karriereende verkündet hatte, ist sie schon wieder zurück. Am 28. Mai hatte sie auf dem Kurznachrichtendienst X noch verkündet: „Als Konsequenz höre ich als Content-Creator erst mal auf und bemühe mich um Selbstreflektion (sic!) – und darum, mein Leben neu zu sortieren und zu ändern.“

All das schien nötig, nachdem zunächst ehemalige Wegbegleiterinnen und später auch andere prominente Gesichter der Influencer-Szene der 26-Jährigen schwere Vorwürfe gemacht hatten. Es ging um psychischen Missbrauch, Tierquälerei und einen ausgeprägten Hass gegen die eigenen Fans. Die Chronologie des Online-Dramas lässt sich hier nachlesen.

Anni The Duck: Das Comeback kam unerwartet schnell

Es klang nach einem Abschied, vielleicht für immer, zumindest aber für längere Zeit. Die Streaming-Szene hatte, so schien es, eines ihrer prominentesten weiblichen Gesichter verloren. Doch auf den Tag genau einen Monat nach dem Abschiedspost war Baddour wieder zurück auf Twitch, der Livestreaming-Plattform, die für viele junge Menschen das lineare Fernsehen ersetzt.

Baddour unterhält sich an diesem Abend des 28. Juni lange mit ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Eine vollständige Aufzeichnung des Streams ist nicht verfügbar, nur kurze Clips, selten länger als 30 Sekunden, die kleine Einblicke geben. Meist beantwortet die Streamerin Fragen, auch zu den Vorwürfen und ihrer mentalen Gesundheit. Vor dem Stream habe sie eine Panikattacke gehabt, sie befände sich in Therapie. Außerdem plane sie den Umzug von der portugiesischen Insel Madeira zurück nach Deutschland.

Den Vorwurf der Tierquälerei streitet sie weiter ab und irgendwann geht es dann um die Fußball-EM. Dann ist es ein Stream wie jeder andere, eine junge Frau redet mit Menschen im Internet über zumeist belangloses. Seichte Unterhaltung, die Kommentare sind zumeist positiv und unterstützend. Kritische Töne schlagen hingegen User auf X und auch andere Influencer an. Der Tenor: Das Comeback zu früh, die Fans haben zu schnell vergessen und verziehen.

Anni The Duck: Zieht sie sich jetzt wieder zurück?

Finanziell dürfte sich die Rückkehr jedenfalls gelohnt haben. Über 1000 kostenpflichtige Abos für jeweils mindestens 4,99 Euro wurden während des Streams abgeschlossen. Davon geht allerdings auch ein Anteil an die Plattform Twitch. Wie der Meinungsblogger Oliver Guthe, YouTube-Name AlphaKevin, ausrechnet, dürften dennoch über 2000 Euro bei Baddour ankommen.

So richtig scheint ihre Aussage „Ich kann meinen Job nicht mehr machen“ also nicht zu gelten. Dennoch will sie nach eigenen Angaben zunächst nicht dauerhaft in die Öffentlichkeit zurückkehren. Auch nicht mit Streams wie am vergangenen Freitag? „Ich weiß nicht, ob ich das möchte oder kann.“ Unklar also, wie lange Fans auf einen erneuten Rücktritt vom Rücktritt warten müssen. In der Szene jedenfalls ist der Aufschrei im Vergleich zum ursprünglichen Skandal sehr klein geblieben.