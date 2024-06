New York. Mann kannte ihn aus Serien wie „Roseanne“ oder „Sabrina – Total Verhext!“. Der Schauspieler Martin Mull starb im Alter von 80 Jahren.

Der amerikanische Schauspieler und Komiker Martin Mull, bekannt für seine Arbeit in den TV-Sitcoms „Roseanne“ und „Sabrina – Total Verhext!“, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Mull, der auch in der Komödie „Clue“ von 1985 mitspielte, starb am Donnerstag in seinem Haus nach einem „tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit“, sagte seine Tochter Maggie Mull in sozialen Medien.

In einer Hommage auf Instagram schrieb Mull, ihr Vater sei „bekannt dafür gewesen, in jeder erdenklichen kreativen Disziplin herausragend zu sein und Werbespots für Red Roof Inn zu machen.“ „Er würde diesen Witz lustig finden“, fügte sie hinzu. „Er war immer lustig.“

Mull spielte Chef von „Roseanne“

Mulls erste nennenswerte Rolle spielte er 1976 als Garth Gimble in der Seifenopernparodie Mary Hartman, was zu zwei weiteren Spin-off-Rollen führte, darunter in der Serie „Fernwood 2 Night“. Dann bekam er die Rolle des Armeeoffiziers Colonel Mustard in der schwarzen Komödie Clue, die vom gleichnamigen Brettspiel inspiriert wurde. Etwa zu dieser Zeit begann er auch, die Red Roof Inn-Werbung zu vertonen, die seine Tochter in ihrer Hommage auf Instagram erwähnte.

Fernsehfans der 1990er Jahre werden Mull aus der Serie „Roseanne“ kennen, wo er den Chef der Titelfigur, Leon Carp, spielte, oder aus „Sabrina – Total verhext!“, wo er den Direktor Willard Kraft spielte. Mull trat auch in der von Kritikern gefeierten satirischen Sitcom „Arrested Development“ auf und spielte den Privatdetektiv Gene Parmesan.

Gastauftritte bei „The Simpsons“ oder „Two and a Half Men“

Er war Gaststar in zahlreichen anderen bekannten Fernsehsendungen, darunter „Die Simpsons“, „Family Guy“ und“ Law and Order: Special Victims Unit“, „Golden Girls“ und „Two and a Half Men“. Mull wurde für einen Primetime Emmy Award als herausragender Gastschauspieler in einer Comedyserie für einen Auftritt in vier Folgen der politischen Satire „Veep“ von HBO im Jahr 2016 nominiert.

Mull wurde in Chicago als Sohn einer Schauspielerin und eines Zimmermanns geboren und begann seine Karriere im Showgeschäft als Songwriter und wurde als Musikkomiker bekannt. Anfang der 1970er Jahre trat er bei zahlreichen Live-Auftritten für Frank Zappa und Bruce Springsteen auf.

