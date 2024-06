Freiburg. In der Nacht zum Donnerstag hat in Deutschland die Erde gebebt. Im Epizentrum im Süden des Landes wurde eine Stärke von 4,2 gemessen.

In Deutschland hat es in der Nacht zu Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 4,2 gegeben. Das Epizentrum lag dabei zwischen Freiburg und der Grenze zur Schweiz in Baden Württemberg, wie es vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED) gemeldet wurde, der das Beben registriert hatte. Der SED registrierte das Beben um kurz nach 3 Uhr, wie der Website zu entnehmen war.

Kleinere Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich, teilte das SED zudem mit. Laut de SED sei das Beben in der ganzen Schweiz zu spüren gewesen. Über Schäden in Deutschland ist bisher nichts bekannt.

red